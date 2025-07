Il suo teorema riguarda il triangolo rettangolo nei cruciverba: la soluzione è Pitagora

Home / Soluzioni Cruciverba / Il suo teorema riguarda il triangolo rettangolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il suo teorema riguarda il triangolo rettangolo' è 'Pitagora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PITAGORA

Curiosità e Significato di Pitagora

Vuoi sapere di più su Pitagora? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pitagora.

Perché la soluzione è Pitagora? Pitagora è il nome di un famoso matematico dell'antica Grecia, noto per aver scoperto il teorema che riguarda i triangoli rettangoli. Questo teorema afferma che in un triangolo rettangolo, la somma dei quadrati sui cateti è uguale al quadrato sull'ipotenusa. Il suo contributo ha rivoluzionato lo studio della geometria e ancora oggi viene studiato e applicato in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ne ha due il triangolo rettangoloLato del triangolo rettangoloUn lato del triangolo rettangoloIl lato più lungo di un triangolo rettangoloCiascuno dei due lati di un triangolo rettangolo che formano l angolo retto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pitagora

Hai davanti la definizione "Il suo teorema riguarda il triangolo rettangolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I N B O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOVINO" BOVINO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.