Il costo di un prestito nei cruciverba: la soluzione è Interesse

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il costo di un prestito' è 'Interesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERESSE

Curiosità e Significato di Interesse

La parola Interesse è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Interesse.

Perché la soluzione è Interesse? L'interesse è il costo aggiuntivo che si paga quando si prende in prestito denaro, come un prestito o un mutuo. Rappresenta la ricompensa per chi presta il denaro e si calcola in percentuale sull'importo prestato. In sostanza, è ciò che rende possibile ottenere un finanziamento, ma comporta sempre un costo che bisogna considerare.

Come si scrive la soluzione Interesse

Stai cercando la risposta alla definizione "Il costo di un prestito"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

