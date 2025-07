Ha condotto gli ultimi tre Festival di Sanremo nei cruciverba: la soluzione è Amadeus

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha condotto gli ultimi tre Festival di Sanremo' è 'Amadeus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMADEUS

Curiosità e Significato di Amadeus

Non fermarti alla soluzione! Conosci Amadeus più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Amadeus.

Perché la soluzione è Amadeus? Amadeus è il famoso conduttore e direttore artistico italiano, noto per aver guidato gli ultimi tre Festival di Sanremo. La sua presenza ha portato entusiasmo e professionalità, consolidando il suo ruolo come volto simbolo della musica e dello spettacolo in Italia. Con il suo talento, ha saputo rendere ogni edizione un evento indimenticabile, dimostrando ancora una volta perché è uno dei personaggi più amati nel panorama televisivo.

Come si scrive la soluzione Amadeus

Hai davanti la definizione "Ha condotto gli ultimi tre Festival di Sanremo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

U Udine

S Savona

