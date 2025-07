Gareggia in acqua nei cruciverba: la soluzione è Canottiere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gareggia in acqua' è 'Canottiere'.

CANOTTIERE

Curiosità e Significato di Canottiere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Canottiere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Canottiere? Il termine canottiere si riferisce a una persona che gareggia in discipline acquatiche, come il canottaggio, utilizzando una barca a remi. È anche il nome di un tipo di maglietta senza maniche, spesso indossata durante attività sportive o estive. Il termine richiama l'idea di chi si muove in acqua con abilità e dinamismo, simbolo di sportività e leggerezza.

Come si scrive la soluzione Canottiere

Se "Gareggia in acqua" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O C O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COROT" COROT

Hai trovato utile questa soluzione?