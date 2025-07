Frenato nei cruciverba: la soluzione è Arginato

ARGINATO

Curiosità e Significato di Arginato

La parola Arginato è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arginato.

Perché la soluzione è Arginato? Arginato indica qualcosa che è stato bloccato o fermato, come un’onda o un’emorragia. Deriva dal verbo arginare, ovvero contenere o delimitare. È usato spesso in ambito medico o naturale per descrivere l’azione di contenere un fenomeno. In generale, suggerisce la messa in sicurezza o la limitazione di qualcosa che potrebbe diventare incontrollabile. Con questa parola, si sottolinea quindi un intervento efficace per gestire una situazione.

Come si scrive la soluzione Arginato

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C A V T L E T A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAVALLETTA" CAVALLETTA

