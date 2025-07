Fa parte dei finimenti nei cruciverba: la soluzione è Briglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fa parte dei finimenti' è 'Briglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRIGLIA

Curiosità e Significato di Briglia

Hai risolto il cruciverba con Briglia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Briglia.

Perché la soluzione è Briglia? La briglia è un elemento del finimento usato per controllare e guidare il cavallo, costituita da corde o strap pronti ad essere fissati alla testa dell’animale. È fondamentale per l’equilibrio e la comunicazione tra cavallo e cavaliere durante le passeggiate o le competizioni. In sostanza, rappresenta uno strumento essenziale per la gestione e il controllo del cavallo.

Come si scrive la soluzione Briglia

Non riesci a risolvere la definizione "Fa parte dei finimenti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

