La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Estorcere un sorriso' è 'Strappare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRAPPARE

Curiosità e Significato di Strappare

Vuoi sapere di più su Strappare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Strappare.

Perché la soluzione è Strappare? Estorcere un sorriso significa costringere qualcuno a sorridere, spesso con sforzo o difficoltà. La parola strappare racchiude questa idea di tirare via con forza, come si farebbe con un sorriso forzato. È un modo figurato per descrivere un gesto che, pur essendo faticoso o forzato, riesce a ottenere una reazione positiva da qualcuno, anche se non spontanea.

Come si scrive la soluzione Strappare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Estorcere un sorriso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

