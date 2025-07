Elenchi dettagliati nei cruciverba: la soluzione è Distinte

DISTINTE

Curiosità e Significato di Distinte

La soluzione Distinte di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Distinte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Distinte? Disten­te indica un elenco di elementi unici, senza ripetizioni, spesso usato per ordinare o filtrare dati. È come una lista pulita e chiara, dove ogni voce appare una sola volta. Questa parola si trova spesso in ambito informatico e amministrativo, aiutando a organizzare informazioni in modo semplice ed efficace. In sintesi, rappresenta l’essenza di ciò che è distinto e non duplicato.

Come si scrive la soluzione Distinte

La definizione "Elenchi dettagliati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A T T O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STONATE" STONATE

