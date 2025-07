Eccessivamente sdolcinati nei cruciverba: la soluzione è Svenevoli

SVENEVOLI

Curiosità e Significato di Svenevoli

Approfondisci la parola di 9 lettere Svenevoli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Svenevoli? Svenevoli descrive persone o comportamenti eccessivamente mielosi, smielati e affettati, spesso fuori luogo o troppo zuccherosi. Sono caratterizzati da una dolcezza smodata che può risultare fastidiosa o stucchevole. Questa parola è perfetta per indicare chi eccede nel mostrare sentimenti, diventando quasi stupefatti dall’intensità della loro tenerezza. È un termine che sottolinea l’eccesso di dolcezza, a volte anche con tono ironico.

Come si scrive la soluzione Svenevoli

Se "Eccessivamente sdolcinati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V O L G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLGO" VOLGO

