La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Doveva divertire il signore medievale' è 'Giullare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIULLARE

Curiosità e Significato di Giullare

Hai risolto il cruciverba con Giullare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Giullare.

Perché la soluzione è Giullare? Un giullare era un artista medievale incaricato di intrattenere il signore e la corte con spettacoli, musica e umorismo. Spesso vestito in modi colorati e buffi, il giullare portava allegria e divertimento, anche nelle corti più austere. È un personaggio che combinava talento e ironia, rendendo speciali i momenti di svago. In sostanza, il giullare sapeva come far sorridere chi lo ascoltava.

Come si scrive la soluzione Giullare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Doveva divertire il signore medievale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

U Udine

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

