ADAGIATA

Curiosità e Significato di Adagiata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Adagiata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Adagiata? Adagiata indica qualcosa che si trova posizionata o sistemata con cura e delicatezza, spesso in modo comodo o appropriato. È usata per descrivere situazioni o oggetti posti con attenzione, senza forzature o rischi. In parole semplici, suggerisce una posizione tranquilla e sicura. Quindi, quando si parla di mettere qualcosa adagiata, si sottolinea la cautela e l’attenzione nel farlo.

Come si scrive la soluzione Adagiata

Hai trovato la definizione "Deposta con cautela" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T U A L A C T



CALCUTTA

