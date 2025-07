Come prima nei cruciverba: la soluzione è Idem

IDEM

Curiosità e Significato di Idem

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Idem, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Idem? IDEM significa lo stesso o uguale a ciò che è stato già menzionato. È usato per indicare che qualcosa rimane invariato o corrisponde a quanto detto prima. Spesso si utilizza in contesti formali o scritti per evitare ripetizioni, confermando che si fa riferimento alla stessa cosa. In breve, IDEM è un modo semplice e efficace per dire come prima.

Come si scrive la soluzione Idem

Hai davanti la definizione "Come prima" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

M Milano

