Casi spiacevoli nei cruciverba: la soluzione è Incidenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Casi spiacevoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Casi spiacevoli' è 'Incidenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCIDENTI

Curiosità e Significato di Incidenti

Approfondisci la parola di 9 lettere Incidenti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Incidenti? Incidenti sono eventi inattesi e spesso spiacevoli che causano danni o problemi, come cadute o collisioni. Possono avvenire in vari contesti, dalla strada alla casa, e richiedono attenzione per prevenirli. Comprendere cosa sono aiuta a essere più cauti e sicuri nelle azioni quotidiane, contribuendo a ridurre il rischio di spiacevoli sorprese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte in casi criticiIl in certi casiSi occupano professionalmente di casi umaniCosì sono i casi uniciEventi spiacevoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Incidenti

La definizione "Casi spiacevoli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A L L A I E T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLIETARE" ALLIETARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.