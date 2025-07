Allontanamento dalla patria come condanna nei cruciverba: la soluzione è Esilio

Home / Soluzioni Cruciverba / Allontanamento dalla patria come condanna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Allontanamento dalla patria come condanna' è 'Esilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESILIO

Curiosità e Significato di Esilio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Esilio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Esilio? L'esilio è l'allontanamento volontario o imposto dalla propria terra natale, spesso come punizione o per motivi politici. Costringe una persona a vivere in un luogo straniero lontano dalla propria cultura e radici, spesso per sfuggire a persecuzioni o conflitti. È una condanna che segna profondamente la vita di chi la subisce, lasciando tracce indelebili nel suo percorso personale e storico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Allontanamento dalla patriaLa patria dei samuraiLa patria di GandhiNel 400 i Fiorentini lo soprannominarono Padre della PatriaLa patria di Pulcinella

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esilio

Stai cercando la risposta alla definizione "Allontanamento dalla patria come condanna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S E Y M Y R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MYSTERY" MYSTERY

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.