TORNEO

Curiosità e Significato di Torneo

Perché la soluzione è Torneo? Un torneo è una competizione organizzata in epoca medievale, spesso tra cavalieri, dove si sfidavano in duelli e prove di abilità. Oggi il termine si usa anche per indicare eventi sportivi o gare a eliminazione. Un vero spettacolo che unisce tradizione, abilità e passione, mantenendo vivo il fascino delle sfide storiche.

Come si scrive la soluzione Torneo

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

E Empoli

O Otranto

