La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccello che non fa il nido' è 'Cuculo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUCULO

Curiosità e Significato di Cuculo

Vuoi sapere di più su Cuculo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cuculo.

Perché la soluzione è Cuculo? Uccello che non fa il nido si riferisce a un animale che, pur avendo ali e piume, non costruisce rifugi o nidi. La parola chiave è cuculo, un uccello noto per deporre le uova nei nidi di altri. Simboleggia anche qualcuno che sfrutta il lavoro degli altri senza contribuire. È un modo figurato per descrivere chi si approfitta degli altri senza impegnarsi.

Come si scrive la soluzione Cuculo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uccello che non fa il nido", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

U Udine

C Como

U Udine

L Livorno

O Otranto

