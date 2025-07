Strumento per disegnare cerchi perfetti nei cruciverba: la soluzione è Compasso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumento per disegnare cerchi perfetti' è 'Compasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPASSO

Curiosità e Significato di Compasso

La parola Compasso è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Compasso.

Perché la soluzione è Compasso? Il termine compasso indica uno strumento utilizzato in geometria per disegnare cerchi perfetti o archi precisi. Composto da due bracci, uno con punta e l’altro con una mina, permette di tracciare figure accurate su carta. È essenziale in matematica, architettura e design, rappresentando precisione e metodologia. Un alleato indispensabile per chi ama la perfezione nel disegno tecnico.

Per disegnare i cerchiConsentono il disegno di cerchi perfettiAntico strumento con due manici sovrappostiStrumento da bluesMesso a punto come uno strumento di misura

Come si scrive la soluzione Compasso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Strumento per disegnare cerchi perfetti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

