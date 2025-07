Stringere troppo forte tra le braccia nei cruciverba: la soluzione è Stritolare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stringere troppo forte tra le braccia' è 'Stritolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRITOLARE

Curiosità e Significato di Stritolare

Vuoi sapere di più su Stritolare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Stritolare.

Perché la soluzione è Stritolare? Stritolare significa stringere con forza eccessiva tra le braccia, schiacciando o comprimendo. È un'azione che può causare disagio o danno, spesso usata in modo figurato per indicare un controllo troppo rigido o un'affezione eccessiva. In ogni caso, suggerisce una presa forte e invadente, che può essere sia fisica che emotiva, rendendo chi la subisce meno libero di muoversi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Stringere forte al colloStringere alla golaForte al contrarioPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreFanno forte Popeye

Come si scrive la soluzione Stritolare

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A L I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALIEN" ALIEN

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.