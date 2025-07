Sinonimo di briglia nei cruciverba: la soluzione è Redine

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sinonimo di briglia' è 'Redine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REDINE

Curiosità e Significato di Redine

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Redine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Redine? La parola redine si riferisce alla corda o alla cinghia usata per controllare e guidare un animale, come un cavallo. In senso più figurato, indica anche il controllo o la guida su qualcosa o qualcuno. Usata spesso in espressioni come prendere le redini, suggerisce il dominio e la gestione di una situazione. La redine è quindi simbolo di autorità e direzione.

Come si scrive la soluzione Redine

La definizione "Sinonimo di briglia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R T O T A Mostra soluzione



