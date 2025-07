Si chiude con la chiglia nei cruciverba: la soluzione è Carena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si chiude con la chiglia' è 'Carena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARENA

Curiosità e Significato di Carena

Approfondisci la parola di 6 lettere Carena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carena? Carena indica la parte inferiore di una nave, ovvero la chiglia, che si estende lungo il suo asse centrale. È fondamentale per la stabilità e la sicurezza in mare, agendo come un sostegno stabile sotto l'acqua. Senza questa struttura, una imbarcazione perderebbe equilibrio e galleggiabilità, rendendo impossibile navigare in modo sicuro e stabile.

Come si scrive la soluzione Carena

Stai cercando la risposta alla definizione "Si chiude con la chiglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A E I A C D T M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDIATECA" MEDIATECA

