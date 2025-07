Se li gira chi è senza far nulla nei cruciverba: la soluzione è Pollici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se li gira chi è senza far nulla' è 'Pollici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLLICI

Curiosità e Significato di Pollici

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pollici, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pollici? Pollici indica il dito più grande della mano, ma anche una misura di lunghezza. La frase Se li gira chi è senza far nulla gioca sul fatto che, se si ruotano i pollici, si sta restando inattivi, senza fare nulla. È un modo scherzoso per dire che chi non si muove o si ferma in attesa, sta semplicemente girando i pollici.

Come si scrive la soluzione Pollici

Se "Se li gira chi è senza far nulla" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

