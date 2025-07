Scarse di intelligenza nei cruciverba: la soluzione è Ottuse

OTTUSE

Curiosità e Significato di Ottuse

Approfondisci la parola di 6 lettere Ottuse: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ottuse? Ottouse indica una persona poco intelligente, ottusa, che fatica a capire o ad adattarsi alle situazioni. È sinonimo di someone con scarsa prontezza mentale o poco acuto. L’aggettivo sottolinea una certa lentezza nel cogliere le sfumature o nel capire le cose in modo rapido ed efficace. Una qualità che può essere vista come mancanza di flessibilità mentale o di apertura mentale.

Come si scrive la soluzione Ottuse

O Otranto

T Torino

T Torino

U Udine

S Savona

E Empoli

