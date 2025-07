Rottami alla deriva nei cruciverba: la soluzione è Relitti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rottami alla deriva' è 'Relitti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RELITTI

Curiosità e Significato di Relitti

Approfondisci la parola di 7 lettere Relitti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Relitti? Relitti sono i resti di navi, imbarcazioni o altri mezzi di trasporto che, abbandonati in mare o sulla terra, si deteriorano nel tempo. Spesso rappresentano testimonianze di incidenti o naufragi e diventano habitat per molte specie marine. In senso più ampio, il termine indica anche oggetti o strutture abbandonate o inutilizzate. Un’immagine di passato e avventura immersa in un mondo di mistero.

Come si scrive la soluzione Relitti

Stai cercando la risposta alla definizione "Rottami alla deriva"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O O O O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOODOO" VOODOO

