Quando sono trentotto è febbre nei cruciverba: la soluzione è Gradi

Home / Soluzioni Cruciverba / Quando sono trentotto è febbre

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quando sono trentotto è febbre' è 'Gradi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRADI

Curiosità e Significato di Gradi

Vuoi sapere di più su Gradi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Gradi.

Perché la soluzione è Gradi? Gradi indica la misura della temperatura, spesso associata alla febbre. Quando si dice quando sono trentotto è febbre, ci si riferisce ai 38 gradi Celsius, soglia oltre la quale si considera che una persona abbia la febbre. È un termine molto usato in ambito medico e quotidiano per valutare il benessere o la presenza di un'infezione. Conoscere i gradi è fondamentale per prendersi cura di sé e degli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gradi

Hai davanti la definizione "Quando sono trentotto è febbre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O F A E G T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FEGATO" FEGATO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.