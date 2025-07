Percossa... da asino nei cruciverba: la soluzione è Calcione

Home / Soluzioni Cruciverba / Percossa... da asino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Percossa... da asino' è 'Calcione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCIONE

Curiosità e Significato di Calcione

La soluzione Calcione di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Calcione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Calcione? Calcione è un termine dialettale italiano che indica un colpo dato con il piede, spesso in modo leggero e scherzoso. Deriva dal verbo calciare e si usa per descrivere un calcio deciso ma senza violenza. In modo più colloquiale, può riferirsi anche a una spinta o un impulso improvviso. È un termine colorito che richiama l’azione di calciare con energia, aggiungendo un tocco di vivacità alla conversazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La trasportano l asino e il muloNon è asino eppure ragliaIl favoloso re dalle orecchie d asinoHa un po dell asino e un po del cavalloGrava sul dorso dell asino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Calcione

La definizione "Percossa... da asino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T S O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESITO" ESITO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.