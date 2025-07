Per combatterli è utilisima la penicillina nei cruciverba: la soluzione è Batteri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per combatterli è utilisima la penicillina' è 'Batteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTERI

Curiosità e Significato di Batteri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Batteri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Batteri? I batteri sono organismi microscopici che possono causare malattie nell’uomo e negli animali. Fortunatamente, alcuni di essi sono sensibili agli antibiotici come la penicillina, che li elimina o ne blocca la crescita. Conoscere i batteri è fondamentale per prevenire infezioni e migliorare la salute pubblica. Insomma, combatterli con le armi giuste è essenziale per mantenere il benessere di tutti.

Come si scrive la soluzione Batteri

La definizione "Per combatterli è utilisima la penicillina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

