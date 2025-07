Opposti nei cruciverba: la soluzione è Contrari

CONTRARI

Curiosità e Significato di Contrari

Perché la soluzione è Contrari? Contrari indica le cose opposte tra loro, come il giorno e la notte o il caldo e il freddo. Sono termini che si contraddistinguono per caratteristiche opposte, creando un contrasto evidente. Questa parola aiuta a capire meglio i concetti di differenza e opposizione, rendendo più chiara la comprensione di situazioni o idee che si distinguono per caratteristiche opposte. È utile in molti contesti quotidiani e culturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Opposti alle cunetteSono opposti nella bussolaQuadrilatero i cui lati opposti hanno uguale lunghezzaOpposti ai massimiSono opposti alle radici

Come si scrive la soluzione Contrari

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

