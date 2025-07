Ogni partito illustra il suo nei cruciverba: la soluzione è Programma Elettorale

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Ogni partito illustra il suo' è 'Programma Elettorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROGRAMMA ELETTORALE

Curiosità e Significato di Programma Elettorale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Programma Elettorale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Programma Elettorale.

Perché la soluzione è Programma Elettorale? Il programma elettorale è il documento che ogni partito presenta agli elettori, illustrando le sue proposte e promesse per il futuro del paese. È come una lista di impegni e obiettivi che si intende realizzare se si viene scelti dal voto. Conoscere il programma aiuta a capire quale strada intendono seguire i candidati e cosa aspettarsi in caso di vittoria.

Come si scrive la soluzione Programma Elettorale

Hai davanti la definizione "Ogni partito illustra il suo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E À T E C I S N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NECESSITÀ" NECESSITÀ

