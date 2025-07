Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione nei cruciverba: la soluzione è Esodati

ESODATI

Curiosità e Significato di Esodati

Perché la soluzione è Esodati? Gli esodati sono persone che, a causa di riforme previdenziali, hanno perso il lavoro ma non possono ancora ricevere la pensione. Sono spesso rimasti in una situazione di incertezza e difficoltà economica, senza un'occupazione stabile né il sostegno pensionistico. La parola rappresenta un fenomeno sociale importante, simbolo delle sfide legate alle riforme del sistema pensionistico italiano.

Come si scrive la soluzione Esodati

E Empoli

S Savona

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

