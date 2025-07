Microrganismi patogeni nei cruciverba: la soluzione è Bacilli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Microrganismi patogeni' è 'Bacilli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACILLI

Curiosità e Significato di Bacilli

Hai risolto il cruciverba con Bacilli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bacilli.

Perché la soluzione è Bacilli? I bacilli sono batteri a forma di bastoncino, spesso coinvolti in infezioni come la tubercolosi e alcune gastroenteriti. Questi microorganismi patogeni possono colpire diverse parti del corpo, causando malattie serie se non vengono trattati correttamente. Conoscere i bacilli è importante per comprendere come prevenire e combattere le infezioni batteriche. La loro presenza nel mondo microbico ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere buone pratiche igieniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Viene causata da microrganismi patogeniTipo di farmaco che combatte microrganismi patogeniLi produce l organismo per difendersi dagli agenti patogeniComplesso di microrganismi presenti nell atmosferaPossono essere patogeni

Come si scrive la soluzione Bacilli

Hai trovato la definizione "Microrganismi patogeni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

C Como

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

