La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Messi in agenda' è 'Programmati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROGRAMMATI

Curiosità e Significato di Programmati

La parola Programmati è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Programmati.

Perché la soluzione è Programmati? Programmati indica persone o cose pianificate o organizzate in anticipo, pronte a seguire un piano stabilito. È il termine perfetto per descrivere eventi o impegni programmati, come appuntamenti o attività quotidiane. Insomma, quando tutto è già previsto e pronto all’uso, si può dire che è stato programmato. Una parola che rende l’idea di ordine e preparazione al massimo livello.

Come si scrive la soluzione Programmati

Hai davanti la definizione "Messi in agenda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N E B S E K R F A B A D T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BED AND BREAKFAST" BED AND BREAKFAST

