TRAMA

Curiosità e Significato di Trama

Hai risolto il cruciverba con Trama? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Trama.

Perché la soluzione è Trama? Trama indica la sequenza degli eventi principali di una storia, un intreccio studiato per coinvolgere e sorprendere il lettore. È l’insieme delle azioni che costruiscono il senso di un racconto, come in un romanzo o un film. È grazie alla trama che si crea suspense e interesse, rendendo ogni narrazione avvincente e memorabile. In breve, la trama è il cuore di ogni buona narrazione.

Come si scrive la soluzione Trama

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

