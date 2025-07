Lo esegue un atleta ma anche una fotocamera nei cruciverba: la soluzione è Scatto

SCATTO

Curiosità e Significato di Scatto

Perché la soluzione è Scatto? Scatto indica sia l'azione di un atleta che si muove rapidamente, sia il click di una fotocamera che cattura un'immagine. È un termine versatile che rappresenta un movimento improvviso o un'immagine congelata nel tempo. In entrambi i contesti, richiama rapidità e istantaneità, rendendolo perfetto per descrivere momenti catturati al volo o azioni rapide. Un termine che unisce velocità e precisione in poche parole.

Come si scrive la soluzione Scatto

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z P E R N A A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPERANZA" SPERANZA

