LEVIATANO

Curiosità e Significato di Leviatano

Non fermarti alla soluzione! Conosci Leviatano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Leviatano.

Perché la soluzione è Leviatano? Leviatano è il celebre libro di Thomas Hobbes pubblicato nel 1651, in cui l'autore descrive lo Stato come un gigantesco essere sovrano che garantisce ordine e sicurezza. Il termine deriva dal mostro marino biblico, simbolo di potenza e forza. Questo capolavoro ha influenzato profondamente il pensiero politico moderno, sottolineando l'importanza di un governo forte per mantenere la pace sociale.

Come si scrive la soluzione Leviatano

L Livorno

E Empoli

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

