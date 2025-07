Li ha il cobra indiano ma non quello africano nei cruciverba: la soluzione è Occhiali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li ha il cobra indiano ma non quello africano' è 'Occhiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCCHIALI

Curiosità e Significato di Occhiali

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Occhiali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Occhiali? Gli occhiali sono un accessorio che permette di vedere meglio, proteggere gli occhi o anche come elemento di stile. La parola deriva dal latino oculus, che significa occhio. Sono indispensabili nella vita quotidiana e vari in forme e design, adattandosi alle esigenze di ognuno. In sostanza, gli occhiali sono un modo semplice e pratico per migliorare la vista e completare il proprio look.

Come si scrive la soluzione Occhiali

Hai trovato la definizione "Li ha il cobra indiano ma non quello africano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

