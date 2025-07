La stanza in cui si riceve nei cruciverba: la soluzione è Salotto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La stanza in cui si riceve' è 'Salotto'.

SALOTTO

Curiosità e Significato di Salotto

La soluzione Salotto di 7 lettere

Perché la soluzione è Salotto? Il salotto è l’ambiente della casa dedicato alla convivialità e al relax, un luogo accogliente dove ricevere amici o familiari. Spesso arredato con divani, poltrone e tavolini, rappresenta il cuore della zona giorno. È lo spazio in cui si condividono momenti di svago e conversazione, rendendo ogni visita più piacevole e informale. Un vero e proprio punto di ritrovo domestico.

Come si scrive la soluzione Salotto

Se "La stanza in cui si riceve" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

S Savona

A Ancona

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I S A T M Mostra soluzione



