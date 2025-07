La pazienza che spesso occorre nei cruciverba: la soluzione è Molta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La pazienza che spesso occorre' è 'Molta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOLTA

Curiosità e Significato di Molta

Approfondisci la parola di 5 lettere Molta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Molta? La parola molta indica una quantità abbondante o superiore alla media di qualcosa. Spesso si usa per esprimere grande intensità o grado, come nel caso di molta pazienza, che sottolinea la necessità di una dose significativa di calma e serenità per affrontare situazioni complesse. In sintesi, molta rappresenta l’idea di un’ampia disponibilità o intensità di qualcosa, fondamentale per superare le sfide quotidiane.

Come si scrive la soluzione Molta

M Milano

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

