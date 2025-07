La città spagnola con la festa de Las Fallas nei cruciverba: la soluzione è Valencia

VALENCIA

Curiosità e Significato di Valencia

Perché la soluzione è Valencia? Valencia, città spagnola celebre per la vivace festa di Las Fallas, è famosa per le sue imponenti statue di cartapesta che vengono bruciate in un tripudio di fuochi d'artificio e tradizioni. Questa celebrazione rappresenta il passaggio dall'inverno alla primavera, combinando arte, cultura e divertimento. Un luogo che incarna lo spirito festoso e la creatività della Spagna.

Come si scrive la soluzione Valencia

V Venezia

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

