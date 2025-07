L isola che non c è nei cruciverba: la soluzione è Once Pseudo

ONCE PSEUDO

Curiosità e Significato di Once Pseudo

Perché la soluzione è Once Pseudo? Once pseudo è un'espressione che combina il termine inglese once (una volta) con pseudo, che indica qualcosa di falso o apparente. Insieme, suggerisce l'idea di qualcosa che sembra reale ma in realtà non lo è, come un'illusione o una situazione ingannevole. È un modo per descrivere una realtà illusoria o un'apparenza ingannevole, rendendo chiaro che ciò che si vede non corrisponde alla verità.

Come si scrive la soluzione Once Pseudo

La definizione "L isola che non c è" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

P Padova

S Savona

E Empoli

U Udine

D Domodossola

O Otranto

