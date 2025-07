L anno in cui il Regno Unito è uscito dalla UE nei cruciverba: la soluzione è Duemilaventi

DUEMILAVENTI

Curiosità e Significato di Duemilaventi

Vuoi sapere di più su Duemilaventi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Duemilaventi.

Perché la soluzione è Duemilaventi? Duemilaventì è l’anno in cui il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea, segnando un importante cambiamento politico e commerciale. Questa parola rappresenta il 2020, un anno di svolta che ha portato a nuove sfide e opportunità per il Paese. È diventata simbolo di un capitolo storico nella storia moderna del Regno Unito e dell’Europa.

Come si scrive la soluzione Duemilaventi

Hai trovato la definizione "L anno in cui il Regno Unito è uscito dalla UE" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

U Udine

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S N O V A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAVIANO" SAVIANO

