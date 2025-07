In tre indicano la O dell alfabeto Morse nei cruciverba: la soluzione è Linee

LINEE

Curiosità e Significato di Linee

Hai risolto il cruciverba con Linee? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Linee.

Perché la soluzione è Linee? La parola LINEE si riferisce alle tracce o segnali, come quelle utilizzate nel codice Morse per rappresentare lettere e numeri. Nel contesto dell’indovinello, indica le linee che formano le sequenze di punti e trattini. È un termine che richiama la comunicazione a distanza, sottolineando l’importanza delle tracce visive o sonore per trasmettere messaggi. Insomma, un elemento fondamentale nella storia delle comunicazioni.

Come si scrive la soluzione Linee

Se ti sei imbattuto nella definizione "In tre indicano la O dell alfabeto Morse", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

E Empoli

