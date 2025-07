Il teologo e filosofo detto il dottore universale nei cruciverba: la soluzione è Alano Di Lilla

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il teologo e filosofo detto il dottore universale' è 'Alano Di Lilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALANO DI LILLA

Curiosità e Significato di Alano Di Lilla

La soluzione Alano Di Lilla di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Alano Di Lilla per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Alano Di Lilla? Alano di Lilla è un noto cane di razza alano, famoso per la sua eleganza e grandezza. Il suo nome deriva dalla città di Lilla, in Francia, e richiama l'immagine di un esemplare nobile e imponente. Questa razza è simbolo di forza, gentilezza e maestria nel mantenere un equilibrio tra potenza e dolcezza, rendendola amata in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Alano Di Lilla

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il teologo e filosofo detto il dottore universale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

