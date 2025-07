Il jazzista di Almost blue e My funny Valentine nei cruciverba: la soluzione è Chet Baker

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il jazzista di Almost blue e My funny Valentine' è 'Chet Baker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHET BAKER

Curiosità e Significato di Chet Baker

La soluzione Chet Baker di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chet Baker per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chet Baker? Chet Baker è stato un celebre trombettista e cantante jazz, noto per il suo stile dolce e malinconico. La sua musica, tra brani come Almost Blue e My Funny Valentine, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del jazz. La sua figura rappresenta l’eleganza e la fragilità di un artista che ha saputo emozionare generazioni con la sua voce unica.

Come si scrive la soluzione Chet Baker

Se "Il jazzista di Almost blue e My funny Valentine" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

B Bologna

A Ancona

K Kappa

E Empoli

R Roma

