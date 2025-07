Il gonnellino indossato con speciali scarpette nei cruciverba: la soluzione è Tutù

Home / Soluzioni Cruciverba / Il gonnellino indossato con speciali scarpette

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gonnellino indossato con speciali scarpette' è 'Tutù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUTÙ

Curiosità e Significato di Tutù

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tutù più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tutù.

Perché la soluzione è Tutù? Il termine tutù si riferisce a un caratteristico gonnellino di tulle leggero, spesso indossato dalle ballerine classiche durante le esibizioni. È simbolo di eleganza e leggerezza, e si abbina a scarpe speciali per creare un look da danza raffinato. Spesso utilizzato anche in costume teatrale, il tutù rappresenta l’immagine iconica della ballerina in movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il gonnellino indossato dai TahitianiIl tipico gonnellino indossato dagli ScozzesiLa regione dell India che dà nome a speciali fuochiUn unità militare autonoma per missioni specialiGonnellino dei costumi sardi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tutù

Non riesci a risolvere la definizione "Il gonnellino indossato con speciali scarpette"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

U Udine

T Torino

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I O D A N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRADINO" GRADINO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.