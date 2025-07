I gruppi più fanatici del tifo organizzato nei cruciverba: la soluzione è Ultras

Home / Soluzioni Cruciverba / I gruppi più fanatici del tifo organizzato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I gruppi più fanatici del tifo organizzato' è 'Ultras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULTRAS

Curiosità e Significato di Ultras

Hai risolto il cruciverba con Ultras? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ultras.

Perché la soluzione è Ultras? Gli ultras sono i tifosi più appassionati e dedicati di una squadra di calcio, spesso riconoscibili per il loro sostegno entusiasta e le coreografie durante le partite. Sono noti anche per l’organizzazione di tifoserie organizzate e per il loro amore viscerale per la maglia. La passione degli ultras contribuisce a creare un’atmosfera unica negli stadi, rendendo il calcio uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Come si scrive la soluzione Ultras

Se ti sei imbattuto nella definizione "I gruppi più fanatici del tifo organizzato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R R E E L T A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BLATERARE" BLATERARE

