La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gravi offese all onore' è 'Onte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONTE

Curiosità e Significato di Onte

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Onte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Onte? Onte è un termine arcaico e poco usato che indica una colpa o uno stato di vergogna, spesso legato a un'offesa o a un'onta da lavare. In passato, rappresentava l'atto di riparare a un danno fatto o di sentirsi umiliati. Conoscere questa parola permette di arricchire il proprio vocabolario e comprendere testi storici o dialettali italiani.

Come si scrive la soluzione Onte

Stai cercando la risposta alla definizione "Gravi offese all onore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

