La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erminio del vecchio pugilato' è 'Spalla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALLA

Curiosità e Significato di Spalla

Hai risolto il cruciverba con Spalla? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Spalla.

Perché la soluzione è Spalla? Spalla è la parte del corpo che collega il braccio al busto, fondamentale per muovere e sollevare gli arti superiori. È anche un termine usato in ambito sportivo e medico per indicare questa articolazione complessa e versatile. Conoscere la spalla aiuta a prevenire infortuni e migliorare la postura, rendendola una componente chiave per il benessere fisico quotidiano.

Come si scrive la soluzione Spalla

Stai cercando la risposta alla definizione "Erminio del vecchio pugilato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

