Elemento metallico raro nei cruciverba: la soluzione è Gallio

Home / Soluzioni Cruciverba / Elemento metallico raro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Elemento metallico raro' è 'Gallio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALLIO

Curiosità e Significato di Gallio

Vuoi sapere di più su Gallio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Gallio.

Perché la soluzione è Gallio? Il gallio è un elemento metallico raro e sorprendente, noto per la sua capacità di fondere a temperature appena sopra lo zero, quasi come se fosse un ghiaccio speciale. Questo metallo si trova in piccole quantità nel sottosuolo e viene utilizzato in applicazioni tecnologiche avanzate. La sua rarità e le sue proprietà uniche lo rendono un elemento affascinante nel mondo chimico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Raro elemento chimico con numero atomico 23Metallo raro affine al platinoUn insieme metallicoElemento di una condutturaUn elemento radioattivo artificiale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gallio

Non riesci a risolvere la definizione "Elemento metallico raro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

K A L O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KOALA" KOALA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.