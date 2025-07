È unita alla Romagna nei cruciverba: la soluzione è Emilia

EMILIA

Curiosità e Significato di Emilia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Emilia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Emilia.

Perché la soluzione è Emilia? Emilia è la regione storica dell'Italia centrale, parte integrante della più ampia Emilia-Romagna, conosciuta per la sua ricca cultura, gastronomia e storia. Il termine si riferisce anche all'area geografica e amministrativa che si estende tra le province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Ferrara. Un nome che richiama tradizione e identità, simbolo di un territorio unito e ricco di fascino.

Come si scrive la soluzione Emilia

Se ti sei imbattuto nella definizione "È unita alla Romagna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

