ROUTER

Curiosità e Significato di Router

Perché la soluzione è Router? Un router è un dispositivo che permette di condividere la connessione Internet tra più apparecchi, come computer, smartphone e tablet. Funziona come un ponte, indirizzando i dati verso i dispositivi collegati e garantendo una rete domestica o aziendale efficiente. In sostanza, il router rende possibile navigare online in più persone contemporaneamente, semplificando la vita digitale di tutti.

Come si scrive la soluzione Router

R Roma

O Otranto

U Udine

T Torino

E Empoli

R Roma

